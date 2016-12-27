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Talisca, Bolu önünde ilk 11’de

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Talisca bugünkü Bolu maçında ilk 11’de yer alacak

Talisca, Bolu önünde ilk 11’de
Beşiktaş'ın bugün kupada oynayacağı Boluspor maçında sakatlığı geçen Talisca'nın oynaması bekleniyor. Talisca, uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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