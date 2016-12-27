Shakhtar’ın golcüsü Karabükspor’da

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile anlaştıklarını açıkladı. Kırmızı-Mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Bu arada Shakhtar Donetsk de Yevhen Seleznyov'un Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.