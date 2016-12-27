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Shakhtar’ın golcüsü Karabükspor’da

Karadeniz ekibi, Yevhen Seleznyov ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı...

Shakhtar’ın golcüsü Karabükspor’da
Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile anlaştıklarını açıkladı. Kırmızı-Mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Bu arada Shakhtar Donetsk de Yevhen Seleznyov'un Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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