Gençler, Timsah’ı yıktı

Süper Lig'de Gençlerbirliğikonuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlupederek sezonu galibiyetle kapattı.Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankaratakımı henüz 4. dakikada SerdarGürler'in golüyle 1-0 öne geçti.Bursaspor 17. dakikada Kubilay'ıngolüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın77. dakikasında SerdarGürler, G.Birliği'ni 2-1 öne geçirengolü kaydetti. 83'te Uğur bir kezdaha fileleri havalandırdı. BöyleceG.Birliği Bursaspor'u 3-1 yendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.