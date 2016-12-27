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Gençler, Timsah’ı yıktı

Gençler, Timsah’ı yıktı
Süper Lig'de Gençlerbirliği konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankara takımı henüz 4. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor 17. dakikada Kubilay'ın golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Serdar Gürler, G.Birliği'ni 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 83'te Uğur bir kez daha fileleri havalandırdı. Böylece G.Birliği Bursaspor'u 3-1 yendi.
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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