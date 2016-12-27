Gençler, Timsah’ı yıktı

Süper Lig'de Gençlerbirliği konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankara takımı henüz 4. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor 17. dakikada Kubilay'ın golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Serdar Gürler, G.Birliği'ni 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 83'te Uğur bir kez daha fileleri havalandırdı. Böylece G.Birliği Bursaspor'u 3-1 yendi.