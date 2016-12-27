Fırtına değil Fener kasırgası

Avni Aker'de El Clasico!.. Fenerbahçe, 14 maçtır yenilmediği Trabzonspor'u deplasmanında 3-0 mağlup ederek devreyi 3 puanla kapattı. Trabzonspor ise Avni Aker'e kötü bir yenilgiyle veda etmiş oldu. Maça ev sahibi takım çok hızlı başladı. 6. dakikada Castillo'nun soldan yerden ortasında, ceza alanında topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutu üst direğe çarparak auta gitti. 19. dakikada Alper Potuk, topu ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden sert şutu yandan auta çıktı. 27. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Josef'in kafa vuruşunda Yusuf Erdoğan filelere giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken Yusuf'u da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Fernandao'nun kullandığı penaltı atışı kaleci Onur'un sağından ağlara gitti: 0-1



LENS ÖNCE ATTIRDI SONRA KENDİ ATTI

Fener 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Senegalli yıldız altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 54. dakikada Lens müthiş ortaladı. Fernandao bomboş pozisyonda ayağının içiyle gelişine kötü vurdu. 67. dakikada gecenin yıldızı Lens farkı üçe çıkardı. Soldan içeri doğru kat eden Hollandalı yıldız çok sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 3-0 sona erdi.



TRABZON'DAN JEREMAİN LENS GEÇTİ

Avni Aker'de çok rahat bir şekilde galibiyete ulaşan Fenerbahçe'de gecenin tartışmasız yıldızı Jeremain Lens oldu... Önce Sow'a asist yapan, ardından harika bir gole imza atan Hollandalı yıldız herkesi büyüledi. Lens böylece bu sezon ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı.



DİCK ADVOCAAT'TAN PEREIRA'YA FARK!

VITOR Pereira yönetiminde defansif futbol oynadığı için büyük eleştiri alan Fenerbahçe, Dick Advocaat ile gerçek kimliğini buldu... Geçen sezon ilk 16 maçta 25 gol atabilen Sarı-Lacivertliler bu sezon ise aynı dönemde rakip ağları 34 kez sarsmayı başardı.



AYNI SENARYO

Öte yandan Trabzon'dan birkez daha galibiyetle dönen Fenerbahçe'nin bir istatistiği dikkat çekiyor. Kanarya, Avni Aker'de oynadığı son 6 lig maçının 5'inde ilk yarım saatte 7 gol bulmayı başardı.

