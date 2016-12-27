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Eto’o’da son söz hocaların

Rıza Çalımbay Beşiktaş’tan Kerim, Ömer ve Necip ’i istedi. Şenol Güneş’e danışan yönetim ise Antalya’ya Kerim’i kiralık Ömer bonservisiyle vermeyi teklif etti...

Eto’o’da son söz hocaların
Beşiktaş Eto'o transferinde sona iyice yaklaştı. Siyah-Beyazlı yönetim Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürürken 2 kulüp küçük pürüzler dışında anlaşma sağladı. Ancak Antalyaspor'a verilecek futbolcular için henüz tam anlamıyla bir netlik sağlanamadı. 2 kulüp teknik direktörleriyle yaptığı görüşmede Eto'o'ya karşılık takasta kullanılacak isimler gündeme geldi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan Kerim Frei, Necip Uysal ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediği ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Necip Uysal'ın Antalyaspor'a verilmesini istememesi bu transferde en büyük engel olarak gösteriliyor.

ETO'O'NUN TRANSFERİNDE SON VİRAJ
Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'le yaptığı görüşmede Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a Kerim'i kiralık Ömer'i ise bonservisiyle vermeyi teklif etti. Siyah-Beyazlı yöneticilerin Antalyaspor Yönetimi ile bir kez daha bir araya gelerek bu transfere nokta koymayı planladığı öne sürüldü. Bu transferin en geç cuma gününe kadar sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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