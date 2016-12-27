Eto’o’da son söz hocaların

Beşiktaş Eto'o transferinde sona iyice yaklaştı. Siyah-Beyazlı yönetim Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürürken 2 kulüp küçük pürüzler dışında anlaşma sağladı. Ancak Antalyaspor'a verilecek futbolcular için henüz tam anlamıyla bir netlik sağlanamadı. 2 kulüp teknik direktörleriyle yaptığı görüşmede Eto'o'ya karşılık takasta kullanılacak isimler gündeme geldi. Antalyaspor TeknikDirektörü Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan Kerim Frei, NecipUysal ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediği ortaya çıktı. Ancak BeşiktaşTeknik Direktörü ŞenolGüneş'in Necip Uysal'ın Antalyaspor'a verilmesini istememesi bu transferde en büyük engel olarak gösteriliyor.
ETO'O'NUN TRANSFERİNDE SON VİRAJ Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'le yaptığı görüşmede Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a Kerim'i kiralık Ömer'i ise bonservisiyle vermeyi teklif etti. Siyah-Beyazlı yöneticilerin AntalyasporYönetimi ile bir kez daha bir araya gelerek bu transfere nokta koymayı planladığı öne sürüldü. Bu transferin en geç cuma gününe kadar sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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