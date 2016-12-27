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Chedjou’nun menajeriyle zirve var!

Chedjou’nun menajeriyle zirve var!
Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Aurelien Chedjou'nun menajeri İstanbul'a davet edildi... Tuzlaspor maçından sonra yönetimin Kamerunlu yıldızın menajeriyle görüşerek durumu masaya yatıracağı ifade edildi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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