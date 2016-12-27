Beşiktaş Arena'da turu aldı

Kara Kartal 32'de sakatlıktan dönen yıldızı Talisca ile öne geçti. 72'de Ömer Şişmanoğlu farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı 4. maçlar sonunda garantiledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

TALİSCA GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Olcay Şahan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Savunmanın markajından iyi kurtulan Anderson Talisca hızla topa hareketlendi ve müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.





ÖMER FARKI İKİYE ÇIKARDI

72. dakikada orta sahanın sol kanadından gelişen atakta topla birlikte süratle ilerleyen Olcay Şahan, pasını ceza yayının hemen önüne doğru gönderdi. O noktada topu önüne alan Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top kaleci Soner Şahin'in sağından ağlarla buluştu.



Son dakikalarda Kerim Frei ile 2 gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı