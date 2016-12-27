Ben Arfa geliyor!

F.Bahçe devre arası transferinde çok önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertli yönetim PSG'de forma giyen Ben Arfa'yı bitirmeye çok yaklaştı. F.Bahçe bir süredir Fransız yıldız için hem PSG hem de futbolcunun menajeriyle görüşmeler yapıyor ve bu transferi gerçekleştirmek için her yolu deniyordu. Tecrübeli oyuncu PSG'de fazla şans bulamayınca Fenerbahçe'nin yaptığı teklife sıcak bakmaya başladı. Bu gelişmeler yaşanırken Sarı-Lacivertli yönetim PSG'li idarecilerle bir kez daha Ben Arfa için masaya oturdu. PSG, 44milyon Euro karşılığında Julian Draxler'i transfer ettiği için Ben Arfa'ya izin verildi. Fransız, 6 aylığına kiralanacak.
BU HAFTA SON KEZ GÖRÜŞECEKLER Ancak Fransız kulübü Paris Saint Germain Ben Arfa konusunda Fenerbahçe'ye henüz net bir cevap vermekten kaçındı. Bu hafta içinde 2 kulüp yöneticileri bir kez daha bir araya gelecek. Son detaylar görüşüldükten sonra Ben Arfa'nın kiralanması resmiyet kazanacak. Ben Arfa'nın gelişmeleri yakından izlediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ortaya çıktı. Fransız yıldızın şimdiden İstanbul ve Fenerbahçe hakkında bilgiler topladığı belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.