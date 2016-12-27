Bakan Kılıç’tan anlamlı mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Van Valiliği'ni ziyaret etti. Kılıç sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, "Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz güvenliği sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor" dedi.