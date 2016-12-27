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Bakan Kılıç’tan anlamlı mesaj

Van Valiliği’ni ziyaret eten Bakan Kılıç çok önemli açıklamalar yaptı

Bakan Kılıç’tan anlamlı mesaj
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Van Valiliği'ni ziyaret etti. Kılıç sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, "Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz güvenliği sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor" dedi.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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