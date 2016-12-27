Bakan Kılıç’tan anlamlı mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç Van Valiliği'ni ziyaret etti. Kılıç sporcularve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir arayageldi. Kılıç, "Buradaki sporcularımız nasıl ulusalve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmakiçin ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz,emniyet güçlerimiz güvenliği sağlamak, bumillet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıklarınen büyüğünü yapıyor. Yeri geldiğizaman canını ortaya koyuyor" dedi.
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