Yol Durumu
  1. Bakan Kılıç’tan anlamlı mesaj
  2. Yalan dolan saçmalık

için takas önerisi

Ahmet Çalık için takas önerisi
Galatasaray yönetimi, transfer gündemindeki Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne teklif yapmaya hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkent kulübüne Cavanda, Salih Dursun ve bir miktar para teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar