Ahmet Çalık için takas önerisi

Galatasaray yönetimi, transfer gündemindeki Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne teklif yapmaya hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkent kulübüne Cavanda, Salih Dursun ve bir miktar para teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.