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2-0'dan sonra çok zordu

2-0dan sonra çok zordu
Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal, "90 dakika 11 kişi oynayıp forse etmek, Fenerbahçe'ye karşı önemliydi bizim için. Bence kırılma anı, penaltı, 10 kişi kalmak, geriye düşmek evet ama 2-0'dan sonraki dengeleri içeride toplamak oldukça zor. Önde iyi hücum yapacak oyuncumuz kalmadı. 10 kişi rakibe karşı skoru verdik" dedi.

'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal, Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Zeki Yavru, Akakpo'nun, Durica da Mustafa Yumlu'nun yerine forma giyerek ilk 11'e döndü. Cezalı Matus Bero'nun yerine Fabian Castillo oynadı.

OKAY YOKUŞLU ÖZÜR DİLEDİ
Trabzonspor'un genç yıldızlarından Okay Yokuşlu, Fenerbahçe maçında çok kötü bir futbol oynadıklarını söyledi. Okay, "Yusuf oyundan atıldıktan sonra 10 kişi kaldık. 1-0 da geriye düştük.M açı çevirmek için zamanımız vardı ama açık konuşmak gerekirse zordu. Böyle kaybetmek inanın hepimizi üzüyor. Avni Aker Stadı'ndaki son maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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