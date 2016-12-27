18 puanlık fark 5 haftada 5 puana indi!

Ligin ilk yarısını farklı Alanya galibiyeti ile kapatan Galatasaray son 5 haftadaki çıkışıyla dikkatleri çekti... 11. haftada 20 puanla 5. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar'ın üstünde yer alan Başakşehir, Beşiktaş, F.Bahçe ve Bursa ile toplam puan farkı 15'ti. Fakat devreyi 33 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray aradaki bu farkı çok hızlı bir şekilde eritti. Şu anda Cimbom'un üzerindeki takımlarla 5 puan fark kaldı.