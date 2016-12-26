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Yıllar sonra karşılandılar

Fenerbahçe’yi dün Trabzon’da sarı- lacivertli taraftarları karşıladı. Yıllar sonra Trabzon’da bu sahne yaşandı

Yıllar sonra karşılandılar
F.BAHÇE dün akşam saatlerinde Trabzon'a indi... Sarı-lacivertli kafileyi yıllar sonra Trabzon'da taraftarı karşıladı. Futbolcular taraftarları karşısında görünce bir hayli mutlu oldu.

ÇALIŞTILAR VE UÇTULAR
Karşılama sosyal medyada da geniş bir yer buldu. Öte yandan Fenerbahçe, dün Samandıra'da 1 saatlik bir çalışma yaptıktan sonra Trabzon'a uçtu. Antrenmanda Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın sık sık uyarılarda bulunması dikkat çekti.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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