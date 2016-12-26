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Yenelim tarihe geçelim

Ezeli rakibini 14 maçtır yenemeyen Bordo-Mavililer, bu akşam hasreti bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör futbolcularına, “Avni Aker’deki son maçımızda F.Bahçe’yi yenip tarihe geçelim” dedi...

Yenelim tarihe geçelim
Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor, 2016 yılını Fenerbahçe galibiyetiyle kapatmak istiyor... Bordo-Mavililer dün yaptığı son idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör Ersun Yanal futbolcularıyla yaptığı toplantıda hem Avni Aker'deki son maç hem de Fenerbahçe'ye karşı 6.5 yıldır kazanamamaları üzerinde durdu ve mutlak üç puan isteğini yineledi. Bu sezon çok üzdükleri taraftarlarına Fenerbahçe galibiyetiyle yeni yıl hediyesi vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, "Bundan yıllar sonra bile bu maç konuşulacak. Çünkü Avni Aker'e veda ediyoruz. 3 puanı alarak tarihe geçebiliriz. Geçmiş maçları kafanızdan silin. Kazanacağınıza inancım tam" ifadesini kullandı.

SON GALİBİYET 2010-2011 SEZONUNDA
Trabzonspor bu akşam evinde konuk edeceği Fenerbahçe'yi 13'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan Bordo- Mavili ekip, daha sonraki 14 resmi karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu kötü seriye son vermek istiyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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