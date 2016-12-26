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Taraftarların ilgisi çok büyük

Taraftarların ilgisi çok büyük
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-Mavililer, perşembe gününden itibaren satışa sunulan biletlerin yaklaşık 15 binini tüketti. Kombinelerle birlikte Fenerbahçe maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Yönetimin de Avni Aker'e veda maçı dolayısıyla özel bir şov hazırladığı öğrenildi.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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