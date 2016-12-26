Taraftarların ilgisi çok büyük

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-Mavililer, perşembe gününden itibaren satışa sunulan biletlerin yaklaşık 15 binini tüketti. Kombinelerle birlikte Fenerbahçe maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Yönetimin de Avni Aker'e veda maçı dolayısıyla özel bir şov hazırladığı öğrenildi.