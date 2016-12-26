Son beş yılın en iyi Aslan’ı

Galatasaray'da tartışılan teknik adam Riekerink, istatistikleriyle göz dolduruyor. Bu sezon Avrupa Kupaları'nda yer almadığı için yalnızca yerel turnuvalarda boy gösteren sarı-kırmızılılar, 16'sı lig, 1'i Süper Kupa, 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı. Galatasaray bu maçlarda toplamda 12 galibiyet alarak, 2011-2012'den bu yana bir ilke imza attı. G.Saray, bu sezondan önce en son Fatih Terim'li 2011-2012 sezonunda ilk 21 resmi maçta 15 galibiyet almıştı. 2012-2013'te 11, 2013- 2014'te 9, 2014-2015'te 10 ve 2015-2016'da aynı süreçte 9 galibiyet elde etti. Riekerink döneminde ise G.Saray 21 resmi maçta 12 galibiyet çıkardı.



DAHA DA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Rıekerınk, Alanya maçı sonrası, "Bugün takımımla gurur duydum. Oynadığımız oyundan memnunum. Çok önemli, çok güzel bir skorla aldık galibiyeti. Maçın sonunda da çok pozisyona girdik. Fark da atabilirdik. Kalitemizi ortaya çıkartmamızı, top tutmamızı, geçiş oyunlarında farkımızı göstermemizi istedim. Akabinde güzel bir galibiyet geldi" açıklamasını yaptı.



DE JONG AÇILIŞI YAPTI!

G.Saray'ın Hollandalı oyuncusu De Jong, Alanyaspor maçında takımının ilk golünü atan isimdi. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımda ilk golüne imza attı.



ASKER SELAMI

De Jong, lig maçlarındaki son golünü 12 Nisan 2015'de Milan formasıyla İtalya Ligi Serie A'da atmıştı. De Jong, golünü attıktan sonra şehitlerimiz için asker selamı verdi. Nigel De Jong'un bu hareketi taraftarlardan büyük alkış aldı.



ARMİNDO BRUMA KONYA'DA YOK!

G.Saray'da sezonun yıldızı Bruma cezalı duruma düştü. Maçın 9. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu, hakem Halis Özkayha tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Portekizli, Atiker Konya maçında oynayamayacak.



DAMGAMIZI VURDUK!

Sarı-Kırmızılı takımın yıldızı Wesley Sneijder, Alanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hollandalı, "Bugün sahada maça damgasını vuran bir G.Saray vardı" dedi.



ATANIN ÖNEMİ YOK

Sneijder, "Günün sonunda kazanmamız önemli. Atan ve asist yapanın önemi yok" diye konuştu.