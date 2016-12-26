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Şanlıurfa Manisa’yı kolay geçti

TFF 1. Lig’de Şanlıurfa, Manisa’yı yenerek üst sıralara göz kırptı. Golleri Hasan Batuhan ile Hüseyin kaydetti.

Şanlıurfa Manisa’yı kolay geçti
TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.

GOLLER 2. YARIDA
66. dakikada Şanlıurfaspor atağında İzzet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Hasan Batuhan, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0. 90. dakikada Mertcan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin, plase bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet fatih mehmet fatih

Hic te kolay olmadi,,manisa iyi mucadele etti,,neyse uc puani alan urfa dusme tattindan uzaklasti,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 03:38
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