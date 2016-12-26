Şanlıurfa Manisa’yı kolay geçti

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.



GOLLER 2. YARIDA

66. dakikada Şanlıurfaspor atağında İzzet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Hasan Batuhan, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0. 90. dakikada Mertcan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin, plase bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0