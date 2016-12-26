Yol Durumu
  1. Sneijder’in gecesi
  2. Eto’o’ya karşılık 3 yeni teklif

Ryan ’in menajeri kafaları karıştırdı

’in menajerinin, “Kimseye imza atmadı. Noel sonrası belli olur”demesi soru işareti oluşturdu

Ryan Babel’in menajeri kafaları karıştırdı
Beşiktaş' la anlaşma sağlayan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'ten Siyah-Beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Winnie Haatrecht Fox Sports kanalına, "Babel'le Beşiktaş ilgileniyor, fakat 2 kulüp daha onunla ilgileniyor. Her şey Noel'den sonra netleşecek" dedi. Menajerin bu açıklaması şimdiden kafalarda soru işareti oluşmasına yol açtı.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar