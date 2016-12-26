Ryan Babel’in menajeri kafaları karıştırdı

Beşiktaş' la anlaşma sağlayan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'ten Siyah-Beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Winnie Haatrecht Fox Sports kanalına, "Babel'le Beşiktaş ilgileniyor, fakat 2 kulüp daha onunla ilgileniyor. Her şey Noel'den sonra netleşecek" dedi. Menajerin bu açıklaması şimdiden kafalarda soru işareti oluşmasına yol açtı.