Kayseri Karabük’ü yendi iki aylık seri bitti

Ligde tam 7 maçtır kazanamayan Kayserispor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek 2 ay aradan sonra 3 puan aldı. 17. dakikada hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi ve Dany kırmızı kart gördü. Deniz penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 84. dakikada Welliton'un golü skoru belirledi: 2-0.