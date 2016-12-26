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Kayseri Karabük’ü yendi iki aylık seri bitti

Sarı-Kırmızılılar ligde 7 maç sonra kazanmayı başardı

Kayseri Karabük’ü yendi iki aylık seri bitti
Ligde tam 7 maçtır kazanamayan Kayserispor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek 2 ay aradan sonra 3 puan aldı. 17. dakikada hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi ve Dany kırmızı kart gördü. Deniz penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 84. dakikada Welliton'un golü skoru belirledi: 2-0.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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