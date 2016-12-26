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Kartal geçen sezonun 3 puan gerisinde

Kartal geçen sezonun 3 puan gerisinde
GEÇEN sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş geçen sezon oynadığı 16 maçta 38 puan toplarken bu sezon 35 puan topladı. Geçen sezon 16 maçta 37 kez fileleri havalandıran Kartal bu sezon 28 golde kaldı. Beşiktaş'ın bu sezon tek tesellisi savunma oldu. Geçen sezon 16 maçta 18 gol yiyen Siyah-Beyazlılar bu sezon 13 gol yedi.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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