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Kaleci eliyle oynadı Çakır penaltı verdi

Osmanlıspor, Cüneyt Çakır’ın penaltı kararıyla gündemi sarsan maçta Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başardı

Kaleci eliyle oynadı Çakır penaltı verdi
Süper Lig'de ilk 5 sırayı hedefleyen Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ŞAŞIRTAN PENALTI
12. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı. 67. dakikada Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Cüneyt Çakır, Karcemarskas'ın eliyle çeldiği topla savunma oyuncusunun oynadığını düşününce beyaz noktayı gösterdi. Fakat Janster'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı. 90. dakikada bu kez Osmanlıspor penaltı kazandı. di. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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