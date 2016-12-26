Kaleci eliyle oynadı Çakır penaltı verdi

Süper Lig'de ilk 5 sırayı hedefleyen Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.



ŞAŞIRTAN PENALTI

12. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı. 67. dakikada Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Cüneyt Çakır, Karcemarskas'ın eliyle çeldiği topla savunma oyuncusunun oynadığını düşününce beyaz noktayı gösterdi. Fakat Janster'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı. 90. dakikada bu kez Osmanlıspor penaltı kazandı. di. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1.