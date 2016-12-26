Fener’e tangocu sağ bek

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 10 numara ve santrfor mevkisi dışında Van der Wiel'in yerine sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği sağ bekin İngiltere PremierLig'de Manchester City forması giyen Pablo Zabaleta olduğu belirtildi. 31 yaşında ve 1.76 boyunda olan Arjantinli sağ bekin sözleşmesinin 2017 yılının haziran ayında bitiyor olması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ücretinin düşük olması beklenen Zabaleta, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe savunmasına güç katacak bir isim. 56 kez milli olan Zabaleta hala aktif olarak Arjantin formasını giymeye devam ediyor.
10 NUMARA VE SANTRFORA DA BAKILIYOR Manchester City'nin Zabalita'nınsözleşmesini uzatmayıdüşünmediği de iddialar arasında!Gerek Manchester City yönetimigerekse de menajer aracılığıyla futbolcununkendisiyle temasa geçildiğive görüşmelerin sürdüğü ifadeediliyor. Sağ bek dışında Fenerbahçe'de10 numara ve santrfor transferiçalışmaları da eş zamanlı olarakdevam ediyor.
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