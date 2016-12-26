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F.Bahçe, ile anlaştı

Emenike'nin Spartak Moskova'ya kiralanmasına izin veren , transferdeki ilk bombayı patlatıyor.

Anlaşma tamam! F.Bahçe ilk bombayı patlattı
Dünyaca ünlü yıldız 'nın kulübü PSG, 6 aylık kiralama formülüne "evet" dedi. Lens gibi yere sağlam basan ve hücumda rakiplerini çaresiz bırakan Ben Arfa ile diğer kanadı da sağlama almak isteyen Advocaat, bu transferi çok istiyordu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 21:47
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