Evet bir düşüş yaşadım olur böyle şeyler

Alanya ağlarına 1 gol bırakan Eren Derdiyok ligin ilk yarısındaki performansını değerlendirdi. Yıldız futbolcu, "Sezona iyi başladım. Sonra bir düşüş yaşadım. Futbolda böyle şeyler olur. İkinci yarıda daha iyi olacağım" ifadesini kullandı.