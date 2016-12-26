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Evet bir düşüş yaşadım olur böyle şeyler

ilk yarıdaki performansını değerlendirdi...

Evet bir düşüş yaşadım olur böyle şeyler
Alanya ağlarına 1 gol bırakan Eren Derdiyok ligin ilk yarısındaki performansını değerlendirdi. Yıldız futbolcu, "Sezona iyi başladım. Sonra bir düşüş yaşadım. Futbolda böyle şeyler olur. İkinci yarıda daha iyi olacağım" ifadesini kullandı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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