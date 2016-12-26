Eto’o’ya karşılık 3 yeni teklif

Beşiktaş forvet transferinde Eto'o'dan başka bir ismi düşünmüyor. Aboubakar ve Cenk'ten verim alamayan Kartal devre arasında işi şansa bırakmamak için Kamerunlu yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Antalyaspor'la hafta içinde bir görüşme yapan yönetim Akdeniz kulübünün başkanı Ali Şafak Öztürk'le bir araya gelerek yeni bir teklifte bulunacak. Bu tekliflerden ilkinin Eto'o'nun kiralanması karşılığında Ömer Şişmanoğlu, VeliKavlak, Aras Özbiliz+500 bin Euro olduğu öğrenildi. Ömer, Veli ve Aras sezon sonuna kadar Antalyaspor'da oynadıktan sonra Beşiktaş'a dönecek. Eğer bu oyuncular satışa çıkarsa bu takdirde öncelik Antalyaspor'a verilecek. Siyah-Beyazlı yönetimin yapacağı bu teklife Ali Şafak Öztürk'ün vereceği cevap merakla bekleniyor.
TORUNOĞULLARI'NDAN SAMUEL ETO'O PAYLAŞIMI Beşiktaş'ın Antalyaspor'a yapacağı 2. teklifin ise Eto'o ya karşılık Veli Kavlak, Aras, Utku, Eslem ve Oğuzhan Aydoğan'la birlikte 500 bin Euro olduğu belirlendi. Bu iki teklifin dışında Beşiktaş Eto'o'yu bonservisiyle de alabileceği bu takdirde 1milyon Euro ile birlikte Ömer Şişmanoğlu'nun teklif edileceği ortaya çıktı. Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın kişisel instagram hesabında beğendiği Beşiktaş formalı Samuel Eto'o paylaşımı transfer bitmeye yakın olarak yorumlandı.
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