Cimbom’dan çizme seferi

Serdar Aziz'in devreyi kapatmasının ardından devre arasında en az 1 stoper transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.



KARDEŞ ÖZBEK GİDİYOR

Sarı-Kırmızılılar transfer listenin en tepesinde yer alan Sampdoria'lı Rafael Toloi için resmi girişimlere başlıyor. Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in bu hafta içinde İtalya'ya giderek Sampdoria ile masaya oturması bekleniyor. Özbek'in Brezilyalı Rafael Toloi'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade ediliyor.



O DA GELMEK İSTİYOR

Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi olan Toloi'nin de Galatasaray'a transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.