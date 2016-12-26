Bu kez futbol kazansın

2016 yılının son derbisinde Trabzonspor, Fenerbahçe’yi saat 20.00’de Avni Aker’de konuk ediyor. Daha önce futbol dışı olayların gündeme geldiği derbide futbolseverler bu kez kazananın futbol olmasını istiyor
SÜPER Lig'in ilk yarısını Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla kapanıyor. Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak. Hüseyin Avni Aker Stadı bu maçta tarihinin son karşılaşmasına tanıklık edecek. Fenerbahçe'de Skrtel cezalı, Van Persie ve Hasan Ali sakat. Trabzon'da ise Bero cezalı. Önceki sezonlarda olaylarla dolu Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında herkesin tek isteği bu kez futbolun konuşulması ve 90 dakika bitiminde futbolun kazanması.
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