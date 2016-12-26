Başlangıcı da bitişi de Fenerbahçe!

Trabzonspor, Avni Aker Stadyumu'ndaki ilk Süper Lig maçında 1974-75 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'yle bu kez Avni Aker'e veda maçında karşı karşıya gelecek. 1974-75 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bordo- Mavililer tarihi stada Fenerbahçe karşısında alacağı bir galibiyetle veda etmek istiyor.