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Başlangıcı da bitişi de Fenerbahçe!

Bu gece perdesini kapatacak olan Avni Aker’de ilk lig maçı Trabzon ile F.Bahçe arasında oynanmıştı

Başlangıcı da bitişi de Fenerbahçe!
Trabzonspor, Avni Aker Stadyumu'ndaki ilk Süper Lig maçında 1974-75 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'yle bu kez Avni Aker'e veda maçında karşı karşıya gelecek. 1974-75 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bordo- Mavililer tarihi stada Fenerbahçe karşısında alacağı bir galibiyetle veda etmek istiyor.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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delidumrul delidumrul

Nasıl başlandıysa öyle biter başka söze gerek yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 13:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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