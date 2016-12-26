Yol Durumu
  1. Cimbom’dan çizme seferi
  2. Kayseri Karabük’ü yendi iki aylık seri bitti

Vaz Te ile güldü

Akhisar Belediyespor Vaz Te ile güldü
ALT sıralardan kurtulmak isteyen Akhisar Belediyespor evinde ligin dişli takımlarından Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek altın değerinde üç puan kazandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi ekibe galibiyeti 82. dakikada Ricardo Vaz Te getirdi.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar