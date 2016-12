10 numara 5 yıldız

Cimbom TT Arena'da Alanyaspor'a patladı... Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşadığı için eleştirilen Galatasaray devrenin son maçını 5-1 kazandı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü. 3. sıradaki yerini konuyan Sarı- Kırmızılılar lider Medipol Başakşehir'le farkı da 3 puana indirmeyi başardı.



CİMBOM HEMEN YANIT VERDİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ tarafta serbest atış kullanan Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen De Jong kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. 39. dakikada Alanyaspor skoru eşitledi. Berkan Emir'in soldan yaptığı ortada, ön direkte Sajad şık kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-1. 45. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan ortasında, ön direkte Sneijder'in yaptığı vuruş sonrasında kaleci Zlamal'ı da geçen topu, çizgi üzerinde Gassama ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1.



WESLEY SNEIJDER ŞOV YAPTI

51. dakikada Yasin sağdan topu taşıdı ve Sneijder'e bıraktı. Hollandalı yıldız ceza yayının üzerinden harika bir aşırtma vuruşla skoru 3-1 yaptı. 56. dakikada fark 3'e çıktı. Soldan Sneijder'in yerden sert ortasına Eren Derdiyok ön direkte şık dokundu: 4-1. 72. dakikada Emre'nin uzaktan sert şutu direkten geri geldi. 80. dakikada Cimbom kısa paslarla çok iyi geldi. Yine Sneijder'in asistinde Josue boş kaleye dokundu: 5-1.