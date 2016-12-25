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Yeni Malatya’dan Bolu’ya darbe

, Boluspor’u deplasmanda 5 golle devirdi. Eren Tozlu attığı 3 golle yıldızlaştı

Yeni Malatya’dan Bolu’ya darbe
Türkiye 1. Ligi'nde Süper Lig adayları olarak gösterilen 2 takımın mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Boluspor'u deplasmanda 5-1 yenmeyi başardı. Yeni Malatyaspor 9'da Eren'le 1-0 öne geçti. Evsahibi takım 14'te Diarra ile eşitliği sağladı. Ancak bu dakikadan sonra konuk takım maçın tek hakimi olurken arka arkaya attığı gollerle rakibini şok etti.

EREN FIRTINASI
18'de Eren, 25'te İrfan, 41'de yine Eren'in attığı gollerle Yeni Malatyaspor devreyi 4-1 önde kapatmayı başardı. 2. yarı Boluspor riske girerken savunmasında yine açıklar verdi. 71'de Pereira attığı golle Yeni Malatyaspor'un zaferini ilan etti: 5-1.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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