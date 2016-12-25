Yeni Malatya’dan Bolu’ya darbe

Türkiye 1. Ligi'nde Süper Lig adayları olarak gösterilen 2 takımın mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Boluspor'u deplasmanda 5-1 yenmeyi başardı. Yeni Malatyaspor 9'da Eren'le 1-0 öne geçti. Evsahibi takım 14'te Diarra ile eşitliği sağladı. Ancak bu dakikadan sonra konuk takım maçın tek hakimi olurken arka arkaya attığı gollerle rakibini şok etti.



EREN FIRTINASI

18'de Eren, 25'te İrfan, 41'de yine Eren'in attığı gollerle Yeni Malatyaspor devreyi 4-1 önde kapatmayı başardı. 2. yarı Boluspor riske girerken savunmasında yine açıklar verdi. 71'de Pereira attığı golle Yeni Malatyaspor'un zaferini ilan etti: 5-1.