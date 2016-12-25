Yasin’e Pereira kancası

G.Saray 'da bu sezon attığı 8 golle yıldızlaşan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in son talibi Almanlar oldu. Katar ve Azerbaycan takımlarından sonra milli futbolcunun son talibi Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Portekizli Vitor Pereira oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın 1860 Münih takımı ile ön protokol yapan Pereira'nın Galatasaray'dan Yasin'i transfer listesinde ilk sırada yer verdiği öğrenildi.



YÖNETİME RAPOR

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden bu yana futbolunu çok beğendiği ve takip ettiği Yasin'in alınması için yönetime rapor verdiği gelen bilgiler arasında.