Attıgımızdan fazla oynadık

Süper Lig'de 16. hafta maçında sahasında sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u Aboubakar'ın ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, devre arasına 3 puanla girmenin muitluluğunu yaşarken, teknik direktör Şenol Güneş'in ise bazı şikayetleri vardı. 2. golü bulamadıkları için Gaziantepspor'un maçın hep içinde kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun sebebi bizim 2. golü bulamamamız oldu. 2'yi ve 3'ü bulabilsek rakibimiz büyük ihtimalle çözülecem direnci de kıralacaktı. Ama biz bulduğumuz pozisyonlarda becerikli davranamadık. Attığımız golden fazlasını oynadık ama maçı tek farkla kazandık. Ama son dakikada gol de yiyebilirdik. Yine de devre arasına 3 puanla girmek güzel" dedi.



GÜNEŞ: EKSİKLERİMİZİ GİDERMELİYİZ

Devre arasını iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarı sona erdi. 3 hagtalık bir ara var. Futbolcularım biraz dinlenecekler ama sonrasında yoğun bir çalışma programı bizleri bekliyor. İyi çalışmalı ve eksiklerimizi gidermeliyiz. Sadece ligde değil, kupada ve UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Her futbolcunun oynamaya hazır olması gerekir."











PENALTI ATIŞI OLAY OLDU!

Dün gece Vodafone Arena'da ilginç bir an yaşandı. Aboubakar'a 78. dakikada yapılan hareket sonrasında kazanılan penaltı tartışmaya neden oldu.



CENK SADECE İZLEDİ

Oğuzhan topu eline alınca yanına gelen Quaresma, 5 penaltı golü bulunan Cenk Tosun'u işaret etti ve "Neden onun atmasına izin vermiyorsun" dedi. Cenk de durumu meraklı gözlerle takip ediyordu. Ancak Oğuzhan topu kimselere vermedi kendisi kullandı. Kaleci de penaltıyı çıkardı.



İYİ OLAN GÜLECEK!

Kartal'ın Brezilyalı stoperi Marcelo, Gaziantepspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Sambacı, "Gaziantep maçında galibiyeti hak ettik. Bitirici vuruşu yaptık ve galibiyetle ayrılıyoruz. Artık salı günü oynayacağımız kupa maçını bekleyeceğiz" dedi.



MÜCADELE SÜRECEK

Medipol Başakşehir'in ilk yarıyı lider kapatması sorulurken ise Marcelo, "Tabii ki ikinci devre şampiyonluk mücadelemiz sürecek, ikinci devre daha iyi olan taraf şampiyonluk ipini göğüsleyecek" ifadelerini kullandı.



GAZİANTEP'E KARŞI TEK ROTASYON

Beşiktaş'ta dün gece cezalı Adriano'nun yerine Dusko Tosic sol bekte forma giyerken, geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giymeyen Marcelo savunmanın göbeğinde Rhodolfo ile birlikte yer aldı.