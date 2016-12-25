Yol Durumu
  1. Vargas için sıcak temas
  2. Dost acı söyler!

Şampiyonluk için geldim

’ın yeni transferi İstanbul’a iner inmez yöneticiler traafından karşılandı. Hollandalı futbolcu kendisine çok güvendiğini ifade ederek, “Buraya şampiyonluk yaaşmak için geldim”diye konuştu

Şampiyonluk için geldim
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Deportivo'ya veda ettikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcu, Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner tarafından karşılandı. Beşiktaş Yönetimi Babel'e 2.5 yıllık sözleşme karşılığında 4.2 milyon Euro ödeyecek.

KATKI SAĞLAYACAĞIM
İstanbul yolculuğundan önce iddialı açıklamalarda bulunan Babel dün de bu sözlerini tekrarladı. Beşiktaş'a şampiyonluk için geldiğini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş haklı bir şampiyonluk elde etti. Bu sezon da mutlu son için en iddialı takımların başında geliyor. Benim amacım bu takımda aynı başarıyı tekrarlamak. Takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" ifadesini kullandı.

NUMARASI 49 OLACAK
Ryan Babel'in 'ta giyeceği forma numarasının 49 olacağı bildirildi. Hollandalı futbolcu tatilden sonra 2. yarı hazırlıkları için kampa katılacak.
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar