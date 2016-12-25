Şampiyonluk için geldim

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Deportivo'ya veda ettikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcu, BeşiktaşTransfer Komitesi BaşkanıUmut Güner tarafından karşılandı. Beşiktaş YönetimiBabel'e 2.5 yıllık sözleşme karşılığında 4.2 milyon Euro ödeyecek.
KATKI SAĞLAYACAĞIM İstanbul yolculuğundan önce iddialı açıklamalarda bulunan Babel dün de bu sözlerini tekrarladı. Beşiktaş'a şampiyonluk için geldiğini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş haklı bir şampiyonluk elde etti. Bu sezon da mutlu son için en iddialı takımların başında geliyor. Benim amacım bu takımda aynı başarıyı tekrarlamak. Takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" ifadesini kullandı.
NUMARASI49 OLACAK Ryan Babel'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarasının 49 olacağı bildirildi. Hollandalı futbolcu tatilden sonra 2. yarı hazırlıkları için kampa katılacak.
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