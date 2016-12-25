Şampiyon kardeşler

Adıyamanlı Sezer veZeynep Demir kardeşler,babalarının yönlendirmesiyle sporabaşladı. Küçük yaşlarda kickboks ve muay thai kurslarınagitti. Türkiye ve Avrupa'dakatıldıkları şampiyonalardanmadalyalar kazandı. GençlikHizmetleri ve Spor İl Müdürlüğübünyesinde lisanslı sporcu olanDemir kardeşler, gözleriniAvrupa ve dünya birinciliğinedikti. Fırat Üniversitesi BedenEğitimi Öğretmenliği birinci sınıföğrencisi Sezer Demir, "Kickboks ve muay thai Türkiyeikinciliklerim, Avrupaüçüncülüğüm ve Doğu,Güneydoğu Bölge kick boksşampiyonluklarım var.Hedefim Türk bayrağınıtüm dünyadadalgalandırmak.Bu başarımdaailem ve takımarkadaşlarımkatkısıçok fazla.Kardeşim degayet başarılıbir şekildeyoluna devamediyor" diyekonuştu.
ASKER OLMAK İSTİYORUM Uluslararası Muay Thai EMF Kupası'nda birinci olduğunu söyleyen Zeynep Demir (16) ise "Abim ve babam en büyük destekçim. Haberlerde taciz olayların görüyoruz. Kendilerini bu sporlarla savunabilirler. Hedefim kick boks branşında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Okul bittiğinde de asker olmayıhedefliyorum. Çünkü vatanımıçok seviyorum" şeklinde konuştu.
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