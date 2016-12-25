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Şampiyon kardeşler

Sezer ve , ve muay thai sporlarındaki başarılarıyla takdir topladı. Lisanslı sporcular, “Hedefimiz dünya şampiyonu olmak” dedi

Şampiyon kardeşler
Adıyamanlı Sezer ve Zeynep Demir kardeşler, babalarının yönlendirmesiyle spora başladı. Küçük yaşlarda kick boks ve muay thai kurslarına gitti. Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları şampiyonalardan madalyalar kazandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde lisanslı sporcu olan Demir kardeşler, gözlerini Avrupa ve dünya birinciliğine dikti. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Sezer Demir, "Kick boks ve muay thai Türkiye ikinciliklerim, Avrupa üçüncülüğüm ve Doğu, Güneydoğu Bölge kick boks şampiyonluklarım var. Hedefim Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırmak. Bu başarımda ailem ve takım arkadaşlarım katkısı çok fazla. Kardeşim de gayet başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

ASKER OLMAK İSTİYORUM
Uluslararası Muay Thai EMF Kupası'nda birinci olduğunu söyleyen Zeynep Demir (16) ise "Abim ve babam en büyük destekçim. Haberlerde taciz olayların görüyoruz. Kendilerini bu sporlarla savunabilirler. Hedefim branşında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Okul bittiğinde de asker olmayı hedefliyorum. Çünkü vatanımı çok seviyorum" şeklinde konuştu.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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