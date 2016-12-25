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Prese karşı dar alanda kısa paslaşmalar

Prese karşı dar alanda kısa paslaşmalar
Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisine 1 günlük iznin ardından devam edildi. Teknik direktör Dirk Advocaat'ın yönettiği idmanda oyuncular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren çalışma, yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Trabzon'un maça presle başlayacağını tahmin eden Advocaat, dar alanda yaptırdığı pas çalışmalarıyla buna önlem almaya çalıştı.
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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