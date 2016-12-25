Yol Durumu
  1. İlle de Messias!
  2. Attıgımızdan fazla oynadık

lere yine üçlü çektirdi

Olcay Şahan polislere yine üçlü çektirdi
Beşiktaşlı , maç öncesi iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı. ler yine taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırıları nedeniyle müzik yayını yapılmadı.
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar