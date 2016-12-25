Menajeriyle haber gönderdi Niasse hazır kıta

TRabzonspor yönetim kurulu sezonun ikinci yarısı için en azından bir tane taraftarı heyecanlandıracak transfer yapmak için kolları sıvadı. Bu transferi de forvet mevkiine yapmak isteyen yönetimin Everton'da forma giyen eski Aksiharlı OumarNiasse ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi. Senegalli oyuncunun ise bu görüşmede, "Türkiye'de yeniden oynamayasıcak bakıyorum" yanıtını verdiği ve bu cevap üzerine Trabzonspor'un fiyat araştırmasına girdiği belirtildi. Ancak bu transfer için sadece kendisinin değil Galatasaray ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğunu öğrenen yönetim kurulu, fiyatın çok yükselmemesi için çaba sarfediyor.
LİMİT 5 MİLYON EURO Trabzon yönetimi bu transferde 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmamak için çaba sarfedecek.
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