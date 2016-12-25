Yol Durumu
  1. Hakem adil olsun yeter
  2. Prese karşı dar alanda kısa paslaşmalar

Menajeriyle haber gönderdi hazır kıta

Menajeriyle haber gönderen ’nin Trabzon’da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Ancak Galatasaray ve CSKA da devrede . Trabzon yönetimi fiyatın artmaması için yoğun çaba sarfedecek

Menajeriyle haber gönderdi Niasse hazır kıta
TRabzonspor yönetim kurulu sezonun ikinci yarısı için en azından bir tane taraftarı heyecanlandıracak transfer yapmak için kolları sıvadı. Bu transferi de forvet mevkiine yapmak isteyen yönetimin Everton'da forma giyen eski Aksiharlı Oumar Niasse ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi. Senegalli oyuncunun ise bu görüşmede, "Türkiye'de yeniden oynamaya sıcak bakıyorum" yanıtını verdiği ve bu cevap üzerine Trabzonspor'un fiyat araştırmasına girdiği belirtildi. Ancak bu transfer için sadece kendisinin değil Galatasaray ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğunu öğrenen yönetim kurulu, fiyatın çok yükselmemesi için çaba sarfediyor.

LİMİT 5 MİLYON EURO
Trabzon yönetimi bu transferde 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmamak için çaba sarfedecek.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar