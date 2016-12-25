Lidere Adana çelmesi

Başakşehir Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken hakem Hüseyin Göçek, Mossoro'nun attığı golü önce verdi sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 7. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Battal'ın savunmanın arasında yerden vuruşunda, top kaleci Hayrullah'ta kaldı. 33'te Magaye'nin kullandığı köşe atışında Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan'ın parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı. 43'te Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1.



NİZAMİ GOLÜ İPTAL ETTİ

Maçın 2. yarısının 52. dakikasında Gueye skora eşitlik getirdi. 72'de Mossoro fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Hüseyin Göçek önce golü verdi ancak ardından yan hakemine danışarak ofsayt kararı verdi. Bu duruma Başakşehirli oyuncular uzun süre itiraz etti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabaları sonucu değiştirmeyince maç 1-1 berabere bitti.



HAKEM DE FORMSUZDU

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adanaspor beraberliği sonrası iptal edilen golleriyle ilgili olarak, " Biz de formsuzduk, hakem de formsuzdu. Ne diyelim buna mı sığınalım. 16 haftalık süreçte puan farkıyla lideriz bu önemli" dedi.



İYİ HAZIRLANAMADIK

Golden sonra set oyunu oynandığını söyleyen Avcı, "Zihinsel olarak son haftaya iyi hazırlanamadık. Set oyununda daha fazla üretmeliydik. Ama namağlup lideriz" dedi.



