Başakşehir Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken hakem Hüseyin Göçek, Mossoro'nun attığı golü önce verdi sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 7. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Battal'ın savunmanın arasında yerden vuruşunda, top kaleci Hayrullah'ta kaldı. 33'te Magaye'nin kullandığı köşe atışında Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan'ın parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı. 43'te Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
NİZAMİ GOLÜ İPTAL ETTİ
Maçın 2. yarısının 52. dakikasında Gueye skora eşitlik getirdi. 72'de Mossoro fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Hüseyin Göçek önce golü verdi ancak ardından yan hakemine danışarak ofsayt kararı verdi. Bu duruma Başakşehirli oyuncular uzun süre itiraz etti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabaları sonucu değiştirmeyince maç 1-1 berabere bitti.
HAKEM DE FORMSUZDU
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adanaspor beraberliği sonrası iptal edilen golleriyle ilgili olarak, " Biz de formsuzduk, hakem de formsuzdu. Ne diyelim buna mı sığınalım. 16 haftalık süreçte puan farkıyla lideriz bu önemli" dedi.
İYİ HAZIRLANAMADIK
Golden sonra set oyunu oynandığını söyleyen Avcı, "Zihinsel olarak son haftaya iyi hazırlanamadık. Set oyununda daha fazla üretmeliydik. Ama namağlup lideriz" dedi.
Lidere Adana çelmesi
İstanbul ekibi ligin ilk devresini lider tamamladı. Başakşehir Adana'da Attamah'la öne geçti. Magaye 2. yarıda eşitliği sağladı. Hakem Hüseyin Göçek Mossoro'nun golünü önce verdi sonra ofsayt diye geçersiz saydı. Turuncu-Lacivertliler ilk yarıyı lider bitirdi
Başakşehir Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken hakem Hüseyin Göçek, Mossoro'nun attığı golü önce verdi sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 7. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Battal'ın savunmanın arasında yerden vuruşunda, top kaleci Hayrullah'ta kaldı. 33'te Magaye'nin kullandığı köşe atışında Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan'ın parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı. 43'te Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.