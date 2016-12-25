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İlle de !

Babel’i kadrosuna katan Beşiktaş stoper transferini de sonlandırmak istiyor. Kartal, Cruzeiro’nun 26 yaşındaki stoperi ’ı kadrosuna katmakta kararlı. 3.5 milyon Euro’ya transfer bitebilir...

İlle de Messias!
Beşiktaş, forvet hattını Babel ile güçlendirdikten sonra rotasını stopere çevirdi. Shakhtar Donetsk'in Rakitsky için 7 milyon Euro'da diretmesi nedeniyle ağırlığı Messias'a veren Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Cruzerio ile pazarlıklarını sürdürüyor.

TÖRE'Yİ İSTEMİYORLAR
Beşiktaş, 7 milyon Euro serbest kalma maddesi olan için 3.5 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor. Bu arada West Ham United'a giden Gökhan Töre'nin tekrar Kartal'a dönmek sitediği ancak yönetimin bu transferi istemediği öğrenildi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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