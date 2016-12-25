İlle de Messias!

Beşiktaş, forvet hattını Babelile güçlendirdikten sonra rotasını stopereçevirdi. Shakhtar Donetsk'inRakitsky için 7 milyon Euro'da diretmesinedeniyle ağırlığı Messias'averen Kartal, 26 yaşındaki futbolcununkulübü Cruzerio ile pazarlıklarınısürdürüyor.
TÖRE'Yİ İSTEMİYORLAR Beşiktaş, 7 milyon Euro serbestkalma maddesi olan Messias için 3.5milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor.Bu arada West Ham United'agiden Gökhan Töre'nin tekrar Kartal'adönmek sitediği ancak yönetiminbu transferi istemediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.