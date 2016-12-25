Hakem adil olsun yeter

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, pazartesi günü oynayacakları F.Bahçe maçıyla ilgili olarak konuştu. Çubukçu, "Hakemin adaletli bir maç yönetmesini temenni ediyoruz. Adaleti bölüştürürse maçın güzel bir şekilde neticelendirileceğini düşünüyorum"