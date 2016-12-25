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Fener’den dev harekat

Sosa’da pürüz çıkma ihtimaline karşı ile dirsek teması sürüyor. Santrafor ve sağ bek için de takviyeler yapılacak

Fener’den dev harekat
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Laciverti yönetim çalışmalarını 10 numara ve santrfor ve sağ bek mevkileri için yaparken özellikle 10 numaralı mevki için farklı alternatifler üzerinde duruluyor. Yönetim Jose Sosa'nın transferinde çıkacak pürüze karşı olarak Hatem Ben Arfa kozunu yeniden ortaya koydu. PSG'nin Alman yıldız Draxler'i tranfser etmesinin ardından Fransız ekibinde forma giyme şansı azalan Hatem Ben Arfa için yeniden temasa geçildiği belirtiliyor. Ben Arfa'nın forma şansının azaldığını kabul ettiği ve yeni tekliflere daha açık bir duruma geldiği de gelen haber haberler arasında.

EMENİKE VE VAN DER WIEL'İN SATIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ
Fenerbahçe yönetimine santrfor ve sağ bek mevkileri için sürekli teklifler gelmekte. Avrupa ve Güney Amerika'da forma giyen bir çok isim Fener yönetimine teklif edilmiş durumda. Ancak UEFA ile yapılan mali fair play anlaşması gereği Fenerbahçe ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Eğer Emenike ve Van der Wiel'in başka takımlara transferi gerçekleşirse Sarı-Lacivertli yönetimin eli güçlenecek. Fenerbahçe'yi hareketli bir 3 hafta bekliyor.

PSG'NiN SON TRANSFERi iŞiNi ÇOK ZORLAŞTIRDI
PSG'nin 36 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alman yıldız Julian Draxler, Ben Arfa'nın forma yansını çok azalttı. Ben Arfa yeni tekliflere sıcak bakıyor.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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