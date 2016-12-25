Fener’den dev harekat

Süper Lig'de ve UEFA AvrupaLigi'nde daha güçlübir kadro ile mücadele etmekisteyen Fenerbahçe'de transferçalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-Laciverti yönetim çalışmalarını10 numara ve santrfor ve sağbek mevkileri için yaparken özellikle10 numaralı mevki için farklı alternatiflerüzerinde duruluyor. YönetimJose Sosa'nın transferindeçıkacak pürüze karşı olarak HatemBen Arfa kozunu yeniden ortayakoydu. PSG'nin Alman yıldızDraxler'i tranfser etmesinin ardındanFransız ekibinde forma giymeşansı azalan Hatem Ben Arfa içinyeniden temasa geçildiği belirtiliyor.Ben Arfa'nın forma şansının azaldığınıkabul ettiği ve yeni teklifleredaha açık bir duruma geldiği degelen haber haberler arasında.
EMENİKE VE VAN DER WIEL'İN SATIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ Fenerbahçe yönetimine santrfor ve sağ bek mevkileri için sürekli teklifler gelmekte. Avrupave Güney Amerika'da forma giyen bir çok isim Fener yönetimine teklif edilmiş durumda. Ancak UEFA ile yapılan mali fair play anlaşması gereği Fenerbahçe ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Eğer Emenike ve Van derWiel'in başka takımlara transferi gerçekleşirse Sarı-Lacivertli yönetimin eli güçlenecek. Fenerbahçe'yi hareketli bir 3 hafta bekliyor.
PSG'NiN SON TRANSFERiiŞiNi ÇOK ZORLAŞTIRDI PSG'nin 36milyon Euro karşılığındatransfer ettiğiAlman yıldızJulian Draxler,Ben Arfa'nınforma yansınıçok azalttı. BenArfa yeni teklifleresıcak bakıyor.
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