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Dişi Cüneyt!

, çocuk yaşlarda futbola sevdalandı. Uzun yıllar top oynadı. Şimdilerde lik yapan genç kadın, “Cüneyt Çakır’ı örnek alıyorum. Mesleğimi FIFA kokartıyla taçlandırmak istiyorum” dedi

Dişi Cüneyt!
Siirt'te yaşayan Selma Bulut (29), küçük yaşlarda futbolla tanıştı. İki ağabeyini de örnek alıp sokaklarda top oynamaya başladı. Sporla hep iç içeydi. Öyle ki, meslek hayatında da beden öğretmenliğini seçti. Futbol da kendisini geliştirdi. Kadınlar 1. Ligi'nde, Kartalspor ve Marmara Üniversitesi'nde 7 yıl top koşturdu. Futbolu bıraktıktan sonra da hakemlik yapmaya başladı. , hafta içi Pervari İlçesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yaptığını hafta sonları ise maçlarda olarak görev aldığını söyledi. 4 yıldır Siirt il hakemi statüsünde maç yönettiğini belirten Bulut, "Futbolu bıraktıktan sonra çok sevdiğim bu spordan kopmamak için hakemliğe başladım. Dört yıldır da faal olarak hakemlik yapıyorum. Futbol hakemliği kadınlar için biraz zor olsa da bence kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler. Kadınların futbola daha bir güzellik katacağını düşünüyorum" dedi.

OYNAMAKLA YÖNETMEK FARKLI
Futbolu, oynamakla yönetmenin çok ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Semra Bulut, "Arada çok büyük fark var. Biz de yıllarca top oynadık ama kurallara gerçekten hakim olmayarak oynamışız. Hakem olup kuralları daha da öğrendikten sonra bizim için futbolu yönetmek daha kolay oluyor" diye konuştu. Cüneyt Çakır'ı örnek aldığını ve mesleğini FIFA kokartıyla taçlandırmak istediğini de ifade eden Selma Bulut şöyle devam etti: "Türkiye'de tabii ki Cüneyt Çakır var örnek aldığımız. Eskilerden kadın olarak Lale Orta var. Türkiye'nin ilk elit kadın hakemi. Onu örnek alıyoruz. Dilan Deniz Gökçek hocamızında yeri ayrı. O da bizim için bir örnek"
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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