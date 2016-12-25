Dişi Cüneyt!

Siirt'te yaşayan Selma Bulut (29), küçük yaşlarda futbolla tanıştı. İki ağabeyini de örnek alıp sokaklarda top oynamaya başladı. Sporla hep iç içeydi. Öyle ki, meslek hayatında dabeden öğretmenliğini seçti. Futbol dakendisini geliştirdi. Kadınlar 1. Ligi'nde,Kartalspor ve Marmara Üniversitesi'nde7 yıl top koşturdu. Futbolu bıraktıktansonra da hakemlik yapmaya başladı.Selma Bulut, hafta içi Pervari İlçesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yaptığını hafta sonları ise maçlarda hakem olarak görev aldığını söyledi. 4 yıldır Siirt il hakemi statüsünde maç yönettiğini belirten Bulut, "Futbolu bıraktıktan sonra çok sevdiğim bu spordan kopmamak için hakemliğe başladım. Dört yıldır da faal olarak hakemlik yapıyorum. Futbol hakemliği kadınlar için biraz zor olsa da bence kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler. Kadınların futbola daha bir güzellik katacağını düşünüyorum" dedi.
OYNAMAKLA YÖNETMEK FARKLI
Futbolu, oynamakla yönetmenin çok ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Semra Bulut, "Arada çok büyük fark var. Bizde yıllarca top oynadık amakurallara gerçekten hakimolmayarak oynamışız. Hakem olup kuralları daha da öğrendikten sonra bizim için futbolu yönetmek daha kolay oluyor" diye konuştu. CüneytÇakır'ı örnek aldığını ve mesleğini FIFAkokartıyla taçlandırmak istediğini deifade eden Selma Bulut şöyle devam etti: "Türkiye'de tabii ki Cüneyt Çakır varörnek aldığımız. Eskilerdenkadın olarak Lale Ortavar. Türkiye'nin ilkelit kadın hakemi. Onu örnek alıyoruz. Dilan Deniz Gökçek hocamızında yeri ayrı. O da bizim için bir örnek"
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