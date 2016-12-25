Yol Durumu
  1. Yol yakınken
  2. Yasin’e Pereira kancası

Devre arasına moralli girmemiz gerekir

Riekerink, “Devre arasına moralli girmek için Alanya’yı yenmeliyiz” dedi

Devre arasına moralli girmemiz gerekir
G.SARAY Teknik Direktörü Riekerink futbolcularıyla yaptığı görüşmede Alanyaspor'u mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi. Hollandalı hoca, "Devre arasına moralli girmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok. Alanyaspor saygı duyulması gereken bir takım. Maçı ciddiye alarak 3 puana ulaşmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar