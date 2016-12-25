Devre arasına moralli girmemiz gerekir

G.SARAY Teknik Direktörü Riekerink futbolcularıyla yaptığı görüşmede Alanyaspor'u mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi. Hollandalı hoca, "Devre arasına moralli girmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok. Alanyaspor saygı duyulması gereken bir takım. Maçı ciddiye alarak 3 puana ulaşmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.