Beşiktaş potada Antep’i de devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Gaziantep Basketbol'u 67-60 yendi. Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Clark 20, Stimac ise 14 sayıyla ön palana çıkan isimler oldular. Gaziantep'te ise Jefferson 21 sayıyla oynadı.



BANVİT FARKA KOŞTU...

Potada alınan diğer sonuçlar ise şöyle: İstanbul BBSK-Best Balıkesir: 80-75, Halk Enerji TED Ankara-Banvit: 76-99.