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Yeni transfer Babel İstanbul’a geliyor

Yeni transfer Babel İstanbul’a geliyor
Beşiktaş'ın 2,5 yıllık sözleşme imzalattığı Ryan Babel bugün İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Ryan Babel'in bu akşam oynanacak Beşiktaş- Gaziantepspor maçını takip edeceği öğrenildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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