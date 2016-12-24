Yeni transfer Babel İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın 2,5 yıllık sözleşme imzalattığı Ryan Babel bugün İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Ryan Babel'in bu akşam oynanacak Beşiktaş- Gaziantepspor maçını takip edeceği öğrenildi.