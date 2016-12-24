Yanal: Trabzonlular’a sahip çıkalım!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon kökenli oyuncuların taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmasını eleştirerek, "Birazcık onlara güven verip destek verdiğimizde ayaklarının kıracaklarını bilseler topa müdahale edecek oyuncular bunlar" dedi. Yanal her şeyin anlayışla çözülebileceği de sözlerine ekledi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Gazete
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