Van Persie için karar günü yetişecek mi!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie için belirsizlik devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ağrıları artan ve sahada sadece 10 dakika kayabilen Hollandalı futbolcunun ağrılarının azaldığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ancak RVP'nin zorlu Trabzon deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak. Teknik direktör DickAdvcocaat, kulübede dahi olsa Van Persie'ninTrabzon deplasmanında yer almasını istiyor.
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