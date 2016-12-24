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için karar günü yetişecek mi!

RVP’nin ağrıları azaldı. Ancak Trabzon’a götürülüp götürülmeyeceği bugün belli

Van Persie için karar günü yetişecek mi!
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie için belirsizlik devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ağrıları artan ve sahada sadece 10 dakika kayabilen Hollandalı futbolcunun ağrılarının azaldığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ancak RVP'nin zorlu Trabzon deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak. Teknik direktör Dick Advcocaat, kulübede dahi olsa Van Persie'nin Trabzon deplasmanında yer almasını istiyor.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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