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Uygar Mert hazır kıta

Uygar Mert hazır kıta
SEZON başında ağır bir sakatlık yaşayan genç futbolcu Uygar Mert'in, devre arasında yapılacak kampta yer alacağı belirtildi. Uygar, "Sakatlığım geçti. Artık çok çalışıp güçlenerek forma yarışının içinde olmak istiyorum" dedi.
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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