Sivas’ı tutamazlar

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal Sivasspor'un sezonu mutlaka şampiyon olarak tamamlayacağını söyledi. Ligin son haftalarında büyük bir çıkış içinde olduklarını ifade eden Mesut Bakkal, "Ligin 2. devresinde yapılacak nokta transferlerle daha da güçleneceğiz" dedi.
SÜPER LİG'E GERİ DÖNECEĞİZ
Elinde çok iyi bir kadro olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, "Ligin 2. devresinde fikstür avantajı da bizden yana olacak. Bu takımın çok daha iyi şeyler yapacağına eminim. Sivasspor 1 yıllık bir aradan sonra Süper Lig'e mutlaka geri dönecektir. Buna inanıyorum" ifadesini kullandı.
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